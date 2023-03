ANCONA - Trionfo di marchigiani alle nomination finali dei Dance Music Awards, considerati un po’ gli Oscar del by night a livello nazionale. E la nostra regione da anni la fa da padrone, piazzando nelle finalissime sempre tanti artisti, locali, operatori del mondo della notte, a testimoniare quanto questo settore sia importante e un’autentica eccellenza nel panorama nazionale. Dopo una pausa dovuta alla pandemia, il premio torna a infiammare il by night registrando tantissime adesioni e votazioni. Ci sono stati anche vincitori marchigiani in passato, fra cui il producer chiaravallese Samuele Sartini e locali come il Donoma.



Gli artisti in lizza



Ma veniamo all’edizione attuale con i nomi di artisti e operatori della nostra regione in lizza per l’award nelle varie categorie. Partiamo da uno dei professionisti più stimati non solo nelle Marche ma anche in Romagna: fra i migliori Pr Lino Del Bianco (dato con buone possibilità di successo). Altro marchigiano doc in finale come Miglior direttore artistico Edoardo Ascani, che coordina sia il Brahma di inverno che lo Shada d’estate. Torna un nome che non ha bisogno di molte presentazioni dopo le numerose ribalte televisive e non, ed è quello di Nicola Pigini candidato come Miglior edm dj producer. Altro dj producer stavolta in lizza per la house dopo essersi già aggiudicato il premio in passato è Samuele Sartini. Rimaniamo ancora in tema, stavolta per la techno, candidato come Miglior dj producer Andrea Mattioli. C’è spazio anche per le immagini e allora fra i finalisti in gara come Miglior fotografo figura Cosmin Maxim.

Arriviamo poi ai locali, suddivisi fra estivi e invernali. In entrambe le categorie, le Marche piazzano paio di candidati. Miglior summer disco club: Shada e Baia Imperiale. Miglior winter disco club: Brahma e Donoma. Last but not least, parliamo anche di chi in discoteca balla, con Simone Emili in lizza come Miglior ballerino e la sempre ammiratissima Cristina Poletto candidata invece come Migliore ballerina. Ce la faranno i nostri eroi? Lo scopriremo durante la serata finale dei DMA, che vedrà sul palco come presentatori due senatori del microfono come Faber e Isa B ed è prevista il 26 marzo a Villa Renoir, a Legnano.