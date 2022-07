Un nuovo fine settimana in arrivo ancora una volta stracarico di eventi e ospiti vip ad impreziosire il cartellone di appuntamenti dei locali marchigiani. Spara subito una doppietta di assi lo Shada di Civitanova Marche che stasera propone una cena con live dei Gemelli Diversi, noto duo musicale pop che formatosi a fine anni ’90. A seguire special guest in consolle dj Fargetta. Mario Fargetta spopola nel mondo della disco internazionale, una colonna portante di Radio Deejay. Nome d’arte Get Far, ha venduto milioni di copie e conquistato le maggiori classifiche musicali. Fargetta è pure un produttore musicale di successo, insomma un mattatore puro senza confini. Domani invece Random, una festa a caso. La prima e unica festa a caso d’Italia.

L’en plein

Altro en plein di ospiti sempre a Civitanova, al Calamaretto stasera cena con la musica e la simpatia dei PepeNero Live. Domenica arriva special guest in consolle Ralf, dj e produttore che non ha certo bisogno di presentazioni. Si ballerà house di qualità, accuratamente selezionata da uno dei pilastri della scena house italiana ed internazionale. Ha collaborato con Lorenzo Jovanotti in molteplici occasioni, con lui ha aperto il Jova Beach. Lunedì poi cena con lo show live di Cristiano Malgioglio, personaggio eccentrico e autore di canzoni bellissime fra cui “L’importante è finire” e “Ancora, ancora, ancora”. Sempre lunedì, sempre a Civitanova, al Petè la serata si intitola “Fatti più in là” e comincerà dalla cena spettacolo con Oriano e Alessandrino.



Al Mamamia di Senigallia domani Gemitaiz in concerto, accompagnato dall’ormai storico amico e producer Mixer T: per la prima volta live, i brani contenuti nell’ultimo episodio del suo mixtape, “Qvc – Quello Che Vi Consiglio Vol. 9”, e non solo. Domani al Mia Clubbing di Porto Recanati “Besame”, l’unica notte che non si può raccontare, ma solo vivere. Alla Terrazza di San Benedetto: stasera Hola Chica. Evento reggaeton e latin urban della stagione. E come sempre la serata propone cena e musica, Animazione: Hola Chica Staff. Domani l’evento chic clou della Riviera delle Palme, con dj Danny Losito Aka Double D, voice Luca Kovac.



Al Miù di Marotta stasera Miutropoly. Città della Musica. Dalla cena alla colazione 6 ambienti musicali per tutti i gusti e tutte le danze. Domani al Le Gall di Porto San Giorgio, Señorita. Il party dedicato alla musica più caliente del momento, quella hiphop, rnb, reggaeton, moombahton, e latinhouse. Guest gli Onestini Brothers.



Tornando a Civitanova al Madeira stasera Maracaibo party. Evento firmato Eventi Divertenti. Cena spettacolo italo brasiliana e a seguire opening party dj set e live performers. Ancora domani appuntamento per il Jonathan Disco Beach San Benedetto del Tronto: cena spettacolo e disco, dalle 20 in poi, dopocena: due aree musicali un unico grande divertimento. Sempre a San Benedetto del Tronto domani al Kontiki: cena spettacolo e discoteca.