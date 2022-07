Fausto Leali al Calamaretto di Civitanova accende le notti della movida marchigiana

Si alza sempre di più la temperatura del divertimento del by night di casa nostra che esplode di appuntamenti sotto le stelle anche questo weekend. Apre il fine settimana con una grande voce uno dei ritrovi più “in”, a Civitanova, il Calamaretto: ospite sul palco Fausto Leali. Voce black per eccellenza nel panorama musicale italiano, è uno dei protagonisti della storia della musica italiana con successi internazionali come A chi (1967), Deborah (1968), Angeli negri (1968), Un’ora fa (1969), Io camminerò (1976), Io amo (1987), Mi manchi (1988) e Ti lascerò (1989). Domani dj Francesco Campetella. Domenica “Onde”, il ritmo che mescola le onde sonore di guest dj Graziano Della Nebbia e Simone Barbaresi. Lunedì cena spettacolo e dopocena, special guest Isa B, probabilmente la voce più bella d’Italia, la vocalist per eccellenza.

Il doppio evento

Ancora doppio evento per il venerdì dello Shada di Civitanova Marche che stasera propone una cena con live dei live degli Absolute5, una cover band tra le più apprezzate nel panorama delle partyband italiane con all’attivo più di 1500 concerti in tutto il territorio nazionale. Dopocena, Guest dj Pierpaolo Pretelli, la grande festa dedicata agli anni 2000 con uno dei personaggi del momento. Domani “Infastidisco”, con special guest dj Albert Marzinotto, top dj powered by Brahma clubship. Domenica invece Maracanà per uno dei 5 appuntamenti speciali dell’estate, dopo il successo invernale alla Serra, con Nicola Pigini dj resident. Sempre lunedì, sempre a Civitanova, al Petè la serata si intitola “Fatti più in là” e comincerà dalla cena spettacolo con Oriano e Alessandrino. Stasera al Le Gall di Porto San Giorgio, Aloha Hawaiian Party. Domani invece Señorita. Il party dedicato alla musica più caliente del momento, quella hiphop, rnb, reggaeton, moombahton, e latinhouse. Domani al Mia Clubbing di Porto Recanati direttamente dai club migliori del mondo dj Ilario Alicante, considerato fra i più talentuosi e influenti artisti della scena italiana. Il Mamamia di Senigallia domani festeggia il suo compleanno una nuova incredibile notte nel giardino insieme a tantissimi guest dj. Al Miù di Marotta stasera Miutropoly. Città della Musica. Dalla cena alla colazione 6 ambienti musicali per tutti i gusti e tutte le danze. Alla Terrazza di San Benedetto: stasera Hola Chica. Evento reggaeton e latin urban della stagione. E come sempre la serata propone cena e musica, Animazione: Hola Chica Staff. Domani l’evento chic clou della Riviera delle Palme, con dj Danny Losito Aka Double D, voice Luca Kovac. La domenica alla Terrazza è Caliente. Il Party Hip Hop - Reggaeton - Pop più sensuale dell’Estate 2022.

L’istituzione

Sempre a San Benedetto del Tronto, ha 33 anni di storia il sabato di Bagni Andrea, ormai un’istituzione. Tornando a Civitanova al Madeira stasera Maracaibo party. Evento firmato Eventi Divertenti. Cena spettacolo italo brasiliana e a seguire opening party dj set e live performers. Ancora domani appuntamento per il Jonathan Disco Beach San Benedetto del Tronto: cena spettacolo e disco, dalle 20 in poi, dopocena: due aree musicali un unico grande divertimento.