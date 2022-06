Tommy Vee allo Shada, Massimino Lippoli al Calamaretto. Riapre il Cayo Coco di Porto Recanati

Mentre si avvicina sempre di più l’ingresso dell’estate anche dal punto di vista del calendario, cresce sempre di più la temperatura del divertimento nelle disco marchigiane. Stasera allo Shada di Civitanova Marche doppio spettacolo come sempre il venerdì. Si comincia dalla cena, che vedrà ospiti gli Audio 2, duo musicale che deve il proprio successo a Mina, e al figlio della cantante, Massimiliano Pani, che li ha lanciati con questo nome d’arte. Il gruppo viene immediatamente associato a un cantante iconico come Lucio Battisti.



Dagli anni ’90 a oggi

Le loro musiche lo ricordano moltissimo e questa somiglianza incide sul loro successo che dagli anni ’90 è arrivato intatto fino ai nostri giorni. A seguire “Ciao Belli” con Roberto Ferrari direttamente dal programma cult di Radio Deejay. Domani special guest in consolle Tommy Vee, indimenticabile protagonista del Grande Fratello 4, grande produttore e dj. Ancora a Civitanova, al Calamaretto domenica arriva Massimino Lippoli. Celebri le sue collaborazioni fuori Italia: Ministry of Sound ,Hardtimes Leeds, Cavo Paradiso Myconos, Pacha-Amnesia-Space Ibiza ecc. Guest in vari storici after hours negli anni 90’ (Vae victis, Diabolica, Club di 99) e per molti anni “pilastro” del Peter Pan, forse la sua storica House club, resident guest anche in Colazione da Tiffany e Starcake Echoes. Attualmente resident Star dj all’Echoes e Magic Monday, e top guest in tutte le migliori serate house d’Italia, un dj intramontabile che col suo sound emoziona e diverte sempre. Domani al Le Gall di Porto San Giorgio special guest Jake La Furia, dal vivo il famoso rapper ex Club Dogo. Poi musica hiphop, rnb, reggaeton, moombahton, e latinhouse. Alla Terrazza di San Benedetto: stasera Hola Chica. Evento reggaeton e latin urban della stagione. E come sempre la serata propone cena e musica, Animazione: Hola Chica Staff. Domani l’evento chic clou della Riviera delle Palme, con dj Danny Losito Aka Double D, voice Luca Kovac.



Sorprese e novità

Al Mamamia di Senigallia domani Lazza in concerto Sirio live tour. After show con 6 ambienti musicali, alternative music, 10.000mq open air. Al Miù di Marotta stasera Miutropoly. Città della Musica. Dalla cena alla colazione 6 ambienti musicali per tutti i gusti e tutte le danze. Domani inaugurazione Estate 2022 del Cayo Coco di Porto Recanati: sorprese e novità per il noto ritrovo della riviera del Conero. A San Benedetto del Tronto l’Harena per tutto il weekend mixa sapientemente il buon cibo con la buona musica nel dopocena altrettanto da gustare. Ancora domani appuntamento per il Jonathan Disco Beach San Benedetto del Tronto: cena spettacolo e disco, dalle 20 in poi, dopocena: due aree musicali un unico grande divertimento. Sempre a San Benedetto del Tronto domani al Kontiki la cena dei single, un’opportunità per tutti i cuori solitari. Tornando a Civitanova al Madeira stasera Maracaibo opening party. Evento firmato Eventi Divertenti. Una notte italo brasiliana. Cena spettacolo italo brasiliana e a seguire opening party dj set e live performers. Sempre a Civitanova domani alle Dune il sabato con Movimenti Notturni. Cena spettacolo e dopocena discoteca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA