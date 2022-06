Dj Ralph accende il Calamaretto, riapre la Baia Imperiale e allo Shada Alberto Laurenti e i Rumba de Mar

ANCONA - Il mese di giugno si apre con un weekend davvero caldissimo e ricco di appuntamenti nelle varie location del divertimento estivo. Secondo fine settimana di apertura dello Shada di Civitanova Marche. Stasera doppio spettacolo per il secondo venerdì della stagione. Si comincia dalla cena, che sarà resa effervescente dalla musica di Alberto Laurenti e i Rumba de Mar. Band che non ha bisogno di presentazioni, essendo da anni ormai protagonista delle feste Vip nelle location più prestigiose dello stivale. A seguire sarà special guest in consolle Christian Marchi.



Quei meravigliosi anni 90

Domani Lo Show Nostalgia 90 torna finalmente allo Shada: per una notte sali a bordo della macchina del tempo, lasciati travolgere dai ritmi, l’intrattenimento e l’atmosfera che ha fatto la storia. Domenica invece Maracanà per uno dei 5 appuntamenti speciali dell’estate, dopo il successo invernale alla Serra. Per l’occasione rientra il dj marchigiano del Giro D’Italia Nicola Pigini, resident della serata Maracanà. Ancora a Civitanova, al Calamaretto domenica arriva Ralf, dj e produttore. Si ballerà house di qualità, accuratamente selezionata da uno dei pilastri della scena house italiana ed internazionale. Ha collaborato con Lorenzo Jovanotti in molteplici occasioni, con lui ha aperto il Jova Beach. Da più di 40 anni fa ballare tutta Italia e non solo. Il suo set è praticamente imprevedibile, da James Brown ai Kraftwerk ai classici house, tech- house, funky, soul, elettronica, Ralf è il padre della club culture italiana.



La musica caliente

Domani al Le Gall di Porto San Giorgio, inaugurazione estate 2022 con Señorita. Torna al Le Gall il party dedicato alla musica più caliente del momento, quella hiphop, rnb, reggaeton, moombahton, e latinhouse. Con l’animazione della Señorita dance crew per una notte di puro fuego. Alla Terrazza di San Benedetto: stasera Hola Chica. Evento reggaeton e latin urban della stagione. E come sempre la serata propone cena e musica, Animazione: Hola Chica Staff. Domani l’evento chic clou della Riviera delle Palme, con dj Danny Losito Aka Double D, voice Luca Kovac. Al Mamamia di Senigallia domani Rondo Da Sosa in concerto. After show con 6 ambienti musicali, alternative music, 10.000mq open air. Al Miù di Marotta stasera Miutropoly. Città della Musica. Dalla cena alla colazione 6 ambienti musicali per tutti i gusti e tutte le danze. Ancora più a nord, alla Baia Imperiale di Gabicce Mare, domani inaugurazione estate 2022. Tre sale interne con musica commerciale, house, reggaeton ed anni ’90 2000. A San Benedetto del Tronto l’Harena per tutto il weekend mixa sapientemente il buon cibo con la buona musica nel dopocena altrettanto da gustare. Ancora domani appuntamento per il Jonathan Disco Beach San Benedetto del Tronto: cena spettacolo e disco, dalle 20 in poi, dopocena: due aree musicali un unico grande divertimento. Sempre a San Benedetto del Tronto domani re-opening del Kontiki, cena spettacolo e discoteca. Tornando a Civitanova domani alle Dune il sabato con Movimenti Notturni. Cena spettacolo e dopocena discoteca.

