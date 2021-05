Nuovo progetto dedicato all'arte a Fabriano: lunedì prossimo il via, ecco chi sarà il primo ospite

FABRIANO - Una settimana al via, ultime sistemazioni, cresce l'attesa. Fabriano avvia un nuovo progetto dedicato all’arte aprendo le porte di una residenza dove invitare ogni anno illustratori, fumettisti, vignettisti, calligrafi e acquarellisti nei territori in cui ha avuto origine la tradizione del fare carta, da sempre compagna e supporto prezioso delle loro opere. Dal 24 maggio al 6 giugno 2021 il primo ospite sarà il fumettista e acquarellista spagnolo Alberto Madrigal.

Un’esperienza unica: visitare, conoscere e scoprire i luoghi fabrianesi dedicati alla carta, alle sue tecniche e alla sua storia di oltre 750 anni e lasciarsi trascinare dall’ispirazione per ideare, sperimentare e creare nuove opere. Dai tesori del Fabriano Paper Pavilion, il padiglione realizzato insieme a Fondazione Fedrigoni Fabriano all’interno del Complesso Storico delle Cartiere, agli stabilimenti produttivi di Pioraco, Castelraimondo e Fabriano dove poter ammirare come, ancora oggi, viene prodotta la carta fatta a mano.

Il taccuino di viaggio è il modo migliore per scoprire un luogo, attraverso l’osservazione. Basta una carta di qualità e degli acquarelli per riportare a galla le sensazioni che hai vissuto in quei giorni. Alberto Madrigal

Alberto Madrigal, autore di numerose pubblicazioni, tra fumetti, graphic novels e libri illustrati per bambini e ragazzi, nelle settimane di residenza, potrà vivere immerso nel mondo della carta, sperimentare ogni tipologia, disegnando, colorando e dando vita a un taccuino di viaggio che possa raccogliere le emozioni, i colori e i paesaggi che lo hanno più affascinato. Il suo lavoro si distingue per un delicato umorismo - che parla italiano con pennellate di spagnolo - e per la sapienza tecnica nella colorazione all’acquarello che, interpretata per essere supporto e vita dei fumetti, ha portato anche a una solidale collaborazione con il fumettista ZeroCalcare.

