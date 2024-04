Forum, Barbara Palombelli lascia la conduzione: «Scusate, non ce la faccio». Cosa succede durante la puntata

Barbara Palombelli a Forum, sorpresa durante la puntata andata in onda come sempre sulle reti Mediaset. La presentatrice si è dovuta scusare con i telespettatori per un improvviso problema di voce. Andiamo a vedere cosa è successo nella seconda parte della trasmissione che va in onda nel primo pomeriggio su Rete4.

Palombelli senza voce a Forum, cosa succede durante la puntata

In apertura di puntata, il 24 aprile, la conduttrice Palombelli aveva immediatamente rassicurato il pubblico, spiegando di essere vittima di un semplice abbassamento di voce: «Ho pochissima voce, però voglio stare con voi anche oggi».

Palombelli lascia la conduzione della puntata di Forum

Così, quando Barbara Palombelli ha aperto il consueto appuntamento con Lo sportello di Forum in onda su Rete4, la voce era ormai quasi assente del tutto. La conduttrice ha spiegato: «Buon pomeriggio a tutti, non ho voce come potete sentire. Perciò oggi parla Giulia Giorgi». Nel corso della puntata è intervenuta di tanto in tanto. In chiusura si è voluta scusare con il pubblico, mentre la sua voce si era ormai abbassata del tutto.