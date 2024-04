Forum, morto il giudice Italo Ormanni: grave lutto a Mediaset. Da Emanuela Orlandi a Simonetta Cesaroni, la sua carriera

E' morto Italo Ormanni. Aveva 87 anni e la sua storia di magistrato è corsa parallela con quella del Paese visto che fu impegnato su alcuni dei casi più importanti degli ultimi decenni per poi trovare nuova popolarità come giudice della trasmissione tv Forum, in onda da tantissimi anni quotidianamente sulle reti Mediaset.

Forum, morto il giudice Italo Ormanni: chi era

Italo Ormanni era napoletano: nella sua città fu sostituto procuratore e seguì inchieste sulla camorra che portarono agli arresti di boss come Cutolo, Zazza e Nuvoletta.

Nel 1982 fu applicato alla Corte di Cassazione, dal 1984 al 1990 alla Commissione Parlamentare Antimafia. Nel 1989 andò negli Stati Uniti per una serie di incontri con la Dea, l'Fbi e funzionari del Università di Napoli. Dal 1994 al 2008 è stato procuratore aggiunto alla Procura della Repubblica di Roma e dal 2000 al 2008 procuratore antimafia per il Lazio. Nella luga lista delle inchieste che l'hanno visto protagonista anche l'omicidio di Giovana Reggiani nei pressi della stazione di Tor di Quinto, l'uccisione dii Maria Grazia Cutuli in Afghanistan, le indagini sulle Nuove Brigate Rosse. Dal 2008 al 2010 è stato Capo Dipartimento presso il Ministero della giustizia, occupandosi tra l'altro dell'estradizione del terrorista Cesare Battisti, latitante in Brasile.