Forum, è morto il giudice Francesco Riccio: «Lo ricorderemo per il suo humor e la sua grande professionalità»

È morto il giudice di Forum Francesco Riccio. A dare il triste annuncio, i profili social della trasmissione condotta da Barbara Palombelli. «Forum saluta con affetto Francesco Riccio che è stato giudice nel nostro programma per quattro stagioni dal 2008 al 2012. Lo ricordiamo per il suo humour sottile, la sua apparente imperturbabilità e la sua grande professionalità. La squadra di Forum».

Morto giudice di Forum, l'addio social della trasmissione

Il notaio era entrato entrato nel cast della trasmissione dal 2008 fino al 2012. Forum saluta con affetto Francesco Riccio che è stato giudice nel nostro programma per quattro stagioni dal 2008 al 2012. Lo ricordiamo per il suo humour sottile, la sua apparente imperturbabilità e la sua grande professionalità. La squadra di Forum. Gli spettatori che da anni seguono il programma, si ricordano perfettamente di lui. Tra i tantissimi commenti piovuti sotto al post, si legge: «Mi piaceva tanto come giudice», «Riposa in pace bravissimo giudice», «Una brava persona», «Come si fa a non ricordarlo», aggiunge poi qualcuno.