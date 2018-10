Barbara Palombelli: «Auguri a noi nonni, la grande risorsa del Paese»

di Barbara Palombelli

Auguri a tutti i nonni d'Italia. Perché siamo proprio noi nonni la grande risorsa del Paese. Con il nostro tempo, il nostro lavoro e i nostri risparmi mandiamo avanti tutta la famiglia, sosteniamo i figli e ci prendiamo cura dei nipoti. Io ne ho due, Bryan Jordan di 7 anni e Carlo Stefano di 10 mesi. Con il piccolino l'estate scorsa in montagna io e mio marito Francesco Rutelli abbiamo passato una delle vacanze più belle della nostra vita. L'emozione di avere un neonato con noi, che sorride a tutti, è indescrivibile. Quando lo accudisci ti senti davvero felice. Nonno Francesco è il miglior nonno del mondo. È pazzo di gioia, nel fine settimana ha dato lui il biberon a Carlo Stefano. Evviva i nonni, dunque, e un augurio davvero speciale a mia madre Emanuela che a 85 anni, non solo è bisnonna, ma è diventata nonna un'altra volta, come me, perché mio fratello è diventato papà.