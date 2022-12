Forum Italiano dell’Export, la lectio magistralis dell’ambasciatore Vattani

Nella cornice d’incanto del Teatro Titano, la Repubblica di San Marino incontra il Forum Italiano dell’Export.

Organizzato dal presidente Lorenzo Zurino e accolto dalle istituzioni locali nella persona del segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi, l’evento ha rappresentato un interessante tavolo di lavoro per imprenditori, esportazioni e Made in Italy, nonché ha offerto numerosi spunti di riflessione storico-culturali.

In particolare, specie alla luce degli attuali scenari di crisi internazionali, si è trasformato in palcoscenico di un’autentica lectio magistralis tenuta dall’ambasciatore Umberto Vattani, intervistato dal giornalista Luca Marfé.

Trenta minuti imperdibili per tutti gli addetti ai lavori, e per tutti gli appassionati di Esteri.

Con la politica estera che, ricordano entrambi, per quanto possa apparirci distante, ci riguarda tutti.