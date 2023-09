ASCOLI - È la musica che eleva lo spirito. È la musica di Ascoli Piceno Festival. Da domani, 2 settembre, al 1° ottobre ecco un mese di concerti ed eventi con oltre 50 artisti per godere della “leggerezza”, pensando a quella tanto evocata da Italo Calvino. «Una parola che è pertinente per la grande musica - spiega il direttore artistico del Festival, Roberto Prosseda -. Leggero è ciò che è in grado di volare e di esprimere concetti complessi in modo immediato e intenso. Proprio come la vera musica è in grado di fare».

Sarà quest’anno la ventisettesima edizione della rassegna: un programma ricchissimo per il festival internazionale di musica da camera. E quest’anno la manifestazione varca i confini ascolani: appuntamenti anche a San Benedetto e Offida. L’anteprima, con concerti itineranti, si terrà proprio lungo la costa, ad un passo dal mare. E sarà la prima volta. Nel ricordo del fondatore del Festival, il maestro Michael Flaksman, domani sera, a partire dalle ore 18, evento al Molo Sud di San Benedetto con “Flaksman Cello Weekend”. Si esibiranno Amaryllis Matylda Jarczyk, Francesco Angelico, Federico Bracalente, Jonathan Flaksman, Maria Chiara Mandolesi e Giulia Sanguineti, migliori allievi dei più grandi maestri del violoncello, da Sollima a Coin a Meneses. Il programma si rinnoverà domenica anche ad Ascoli. Tra i tanti eventi, il 9 settembre, grazie all’accordo con l’Istituto di Cultura Armeno, si esibirà una tra le più acclamate violiniste del mondo, Anush Nikogosyan, accompagnata dalla Armenian Chamber Orchestra e dal piano del maestro Prosseda. Il 10 settembre da Graz (Germania) un trio di musicisti, tutti di origine slava, con il clarinettista Andraz Golob, primo clarinetto basso nella prestigiosa orchestra dei Berliner Philarmoniker. La sera del 15 conferenza-concerto con Andrea Prencipe, economista, rettore della Luiss Guido Carli e Prosseda al piano.

Il 20 settembre il Teatro Serpente Aureo di Offida ospiterà “Eroine Pucciniane”, dedicato alle figure femminili che Puccini ha caratterizzato nelle sue opere. Protagonista l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Tblisi (Georgia). Il 23 all’auditorium Neroni, con la collaborazione dello “Chopin Institute” di Varsavia, per la prima volta in Italia ecco Mateusz Krzyzowski, vincitore del Premio Krzystof Penderecki. «Apriamo le porte alla musica di qualità senza confini», afferma la presidente di Ascoli Piceno Festival, Emanuela Antolini. Il festival avrà ascoltatori speciali: pacchetti d’ingresso gratuiti alla casa circondariale di Teramo, a On the road, Anffas e alla coop sociale Pagefha.