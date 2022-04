Concertone Primo Maggio, Ambra (con Bugo) sul palco: tutti gli artisti che si esibiranno

Con lo slogan «Al lavoro per la pace», il Concertone del Primo Maggio a Roma, dopo due anni difficili causa pandemia, torna in piazza San Giovanni. E lo fa con Ambra Angiolini alla guida dell'evento per il quinto anno consecutivo e un ricco e variegato cast che conta oltre 30 artisti. Pericolo scampato per Ambra. Il risultato del tampone molecolare è negativo e la showgirl sarà regolarmente sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, per la sua quinta conduzione consecutiva. Nella prima parte avrà accanto a sé Bugo. Ambra era risultata positiva al covid nei giorni scorsi, mente era impegnata sul set di una serie televisiva.

GLI ARTISTI SUL PALCO

Tra i nomi più noti, Marco Mengoni e Max Pezzali (entrambi alla loro prima volta sul palco di San Giovanni), Carmen Consoli, Ornella Vanoni, Fabrizio Moro, Tommaso Paradiso, Enrico Ruggeri. Attenzione anche alle nuove realtà con Ariete, Bresh, Caffellatte con Deddy, Bigmama, Uh, Mara Sattei, Angelina Mango. Completano il cast Bandabardò con Cisco, Claver Gold, Clementino, Coez, Coma_Coese, Fasma, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, Luca Barbarossa con gli Extraliscio, Orchestraccia, Luchè, Mace ft. Rkomi, Venerus, Gemitaiz, Colapesce, Joan Thiele, Mecna, Mobrici, Mr. Rain, Psicologi, Rancore, Rkomi, Rovere, Sinkro, VV, Willie Peyote.

Inoltre, per la prima volta al Concertone, ci saranno gli artisti di Notre Dame de Paris, con una performance speciale che celebra vent'anni di successi dello spettacolo musicato da Riccardo Cocciante. Unici simbolici ospiti internazionali saranno i Go_A, gruppo ucraino che ha rappresentato il Paese lo scorso anno all'Eurovision Song Contest. Ci saranno anche gli interventi di Barbascura X, Francesca Barra e Claudio Santamaria, Giovanna Botteri, Marco Paolini, Riccardo Iacona, Stefano Massini e Valerio Lundini.

RADIO E TV

Il Concerto, organizzato da Cgil, Cisl e Uil con la direzione artistica di Massimo Bonelli di iCompany, sarà trasmesso in diretta su Rai3, Rai Radio2 e Rai Play (dove sarà disponibile anche on demand), dalle 15.30 alle 19 e dalle 20 alle 24.

La Rai approda a Piazza San Giovanni in Laterano per il Concerto del 1ø maggio e, come di consueto, lo proporrà a 360 gradi. Di Rai 3 le prime immagini in diretta a partire dalle 15.30 (fino alle 19) per poi riprendere il live alle 20 fino alla mezzanotte. Sul palco sarà Ambra Angiolini a dettare i tempi e RaiPlay metterà a disposizione sulla sua piattaforma tutte le immagini del Concertone in simulcast. Diretta anche per Rai Italia che farà fare il giro del mondo alla musica di Piazza San Giovanni dando la più ampia copertura possibile all'appuntamento prodotto da Icompany e promosso da Cgil, Cisl e Uil. Non mancherà il supporto di Radio2, voce ufficiale del Concerto del Primo Maggio, che racconterà in diretta (anche Visual) tutto ciò che accadrà sul palco e nel backstage di piazza San Giovanni. A commentare dalla postazione di Radio2 in piazza, Diletta Parlangeli ed Elena Di Cioccio, Gino Castaldo e Melissa Greta Marchetto. Spazio anche alle curiosità, interviste ed extra sui social della rete.

Grande anche lo spazio di informazione che i diversi tg della Rai daranno al 'Concertonè così come quello che Rainews24 gli dedicherà già a partire dalle 14.30 con affacci che si protrarranno fino alla mezzanotte. La Tgr Lazio, dal canto suo, si sposterà a Piazza San Giovanni da dove realizzerà l'intero tg delle 14 per poi ritornare con un duplice live nell'edizione delle 19.35. A Radio1 e i suoi Gr il compito di raggiungere con l'informazione i radioascoltatori. Rai Pubblica Utilità sarà presente con i suoi interpreti e traduttori per rendere l'evento accessibile a tutti iniziando dai sottotitoli a pagina 777 di Televideo, per poi proseguire dalle 20 sulla stessa rete con l'audiodescrizione. Sempre alle 20 su RaiPlay inizierà la diretta dallo studio Rai di via Teulada con i performer Lis che interpreteranno le canzoni suonate sul palco e i sottotitoli fino a mezzanotte e mezza.

