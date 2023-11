Sfera Ebbasta artista più ascoltato d'Italia secondo Spotify: è il terzo anno consecutivo. «Cenere» di Lazza brano più riprodotto

È uscito oggi Spotify Wrapped 2023, il rapporto annuale della piattaforma che svela gli artisti, gli album, le canzoni, le playlist e i podcast che hanno scandito l'anno musicale di oltre 574 milioni di persone. Una vera e propria classifica dei cantanti e dei programmi più ascoltati dell'anno, in Italia e nel mondo. Da Sfera Ebbasta ai Måneskin, passando per Laura Pausini e Taylor Swift, tutti gli artisti preferiti degli ascoltatori.

Gli artisti più ascoltati al mondo

Con oltre 25 miliardi di ascolti, Taylor Swift è l'artista più ascoltata del 2023 su Spotify, confermandosi così come la «regina del pop». Sul podio con lei anche Bad Bunny, in seconda posizione, e The Weeknd, in terza. A chiudere la top 5 anche Drake e Peso Pluma. Tra le artiste, invece, insieme a Taylor Swift, ci sono in classifica Sza e Karol G, seguite da Lana Del Rey e Rihanna. Per l'occasione, Spotify ha reso disponibile anche un'esperienza personalizzata in-app, con la quale scoprire e condividere con orgoglio la musica e i podcast che più ci hanno fatto compagnia durante il 2023.