RIPATRANSONE - L’incanto della magia e dell’illusionismo sarà il vero protagonista di RipaMagic, il festival che torna a Ripatransone giovedì e venerdì, 10 e 11 agosto, e che porterà nel borgo dell’Ascolano artisti internazionali e non solo.



La partenza



Ideato e organizzato dal Comune e dall’associazione “Ho un’idea”, il festival promette di far sognare. A cominciare dagli spettacoli, previsti sia giovedì che venerdì, dalle ore 18,30 alle 24, con inizio con la “Street Magic”, con i maghi del club Prestigiatori del Fermano che proporranno momenti di magia itinerante per tutto il centro storico, prima di fermarsi per “A cena con il mago”, insieme al pubblico, nell’area Street food. Sono maghi professionisti dal 1987 Brando Y Silvana, coppia che fonda il proprio lavoro mescolando teatro, mimo e giocoleria magica. All’attivo hanno esibizioni in teatri e festival di tutto il mondo, avendo ottenuto grandi successi e vincendo anche moltissimi premi, come il primo posto allo Street Magic festival in Germania e il premio per lo spettacolo teatrale più originale ai campionati europei di magia, in Inghilterra, nel 2011. Proporranno il loro spettacolo “BrandoYSilvana a la Rossini”, alle ore 21,30 di giovedì, nel giardino ex Acli (con replica venerdì 11 agosto alle ore 23 nello stesso luogo).



La coppia



Saranno in scena alle 22,30, in piazza XX settembre, Shelly Mia Kastner e Jason McPherson, meglio noti come la coppia di clown illusionisti Strange Comedy (spettacolo in replica alle 21 di venerdì nel giardino ex Acli), che propongono “The strange comedy show”. Originari di Canada e Stati Uniti i due artisti hanno ideato un proprio stile particolare, modello “muppet”, in cui i loro costumi finiscono per essere incontrollabili e i trucchi di magia arrivano a creare situazioni tanto surreali quanto esilaranti. Il loro lavoro si caratterizza per illusionismi, acrobazie circensi e anche un pizzico di buffa comicità per far divertire chi li guarda. Gli Strange Comedy hanno al loro attivo collaborazioni davvero importanti. A cominciare da quelle avute da Kastner con il Cirque du Soleil e McPherson con Le plus Grand Cabaret du Monde. La prima serata si concluderà con il Mago Novas, alle 23,30 nel giardino Ex Acli, un personaggio carismatico che promette di incantare il pubblico con magie a passo di tango.



Il viaggio nel cinema



Venerdì alle 22 ci sarà anche la compagnia italiana dei Disguido, Guido Marini e Isabella Zanivan, in piazza XX Settembre per far divertire, emozionare e sognare il pubblico con il “Disillusion cine magic show”. In scena tanti quadri che si rifanno al mondo cinematografico, con colonne sonore, personaggi e citazioni. Sarà un viaggio nel cinema muto e in branco e nero, quello dei primi cineasti (i Lumière, Edison, Melies) o ancora delle icone come Chaplin o Maryilin Monroe, Kubrik o Fellini solo per ricordarne alcuni. Tra tutti i premi conquistati si ricorda l’Oscar della Magia nel 2013. A fare da “antipasto” agli spettacoli, visite guidate al museo della Matemagica (16-21, piazza XX Settembre), laboratori di magia (17,30-20,30 ex Acli) e street food in piazza de Tharolis alle 19,30.