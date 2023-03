PESARO - La vicinanza tra la Giornata internazionale del Teatro (27 marzo) e il compleanno di Dario Fo, ha spinto la città di Pesaro e l’Amat (in collaborazione con la Fondazione Fo e Rame) a realizzare tre appuntamenti, di cui uno in occasione del decennale della scomparsa di Franca Rame a maggio, per celebrare la memoria viva dei due artisti che hanno segnato la storia del teatro del secondo Novecento, esempio straordinario di impegno civile e politico.

La partenza

Si parte il 26 marzo (chiesa dell’Annunziata ore 21) con lo spettacolo Lu santo jullare Francesco con Mario Pirovano: un memorabile lavoro sulla vita di San Francesco nato dalle ricerche di Dario Fo, Premio Nobel per la letteratura 1997, della Compagnia Teatrale Fo Rame. Un monologo in cui prende vita un’intera serie di personaggi dell’Italia medievale: Papi e Cardinali, soldati sui campi di battaglia, contadini e venditori al mercato, monaci e cavapietre. La realtà storica e la tradizione popolare si intrecciano nel ripercorrere alcuni dei momenti più significativi della vita di Francesco. La Giornata internazionale del teatro del 27 marzo sarà invece l’occasione per parlare di teatro e non solo: dalle 18 nel salone nobile di Palazzo Gradari (in via Rossini), si terrà l’incontro tra la Fondazione Fo Rame e Pesaro per la memoria viva di Dario e Franca, un appuntamento in vista del futuro assetto di Rocca Costanza che diventerà sede del museo della Fondazione pensato per raccogliere e tramandare il patrimonio lasciato da Dario e Franca. Interverranno: Daniele Vimini vicesindaco e assessore alla Bellezza del Comune e, per la Fondazione Fo Rame, la presidente Mattea Fo, il consigliere Marco Marchetti e Stefano Bertea responsabile progetti.

La ricorrenza

«Pesaro, che ha ospitato più volte Dario Fo anche come regista del Rof, ha deciso - ha spiegato Vimini - di ospitare una parte consistente del patrimonio di Dario e Franca ospitandolo in un museo a loro dedicato. È questo il momento di raccontare ciò che accadrà anche in vista dei 100 anni di Dario Fo (nel 2026): una ricorrenza mondiale di cui Pesaro sarà uno degli epicentri». «Le loro commedie e drammaturgie sono di una attualità ancora disarmante e usate in molteplici luoghi», ha aggiunto Stefano Bertea. «La nostra fondazione non cerca semplicemente la memoria, ma “il fare per ricordare” come la modalità di fare teatro di Fo e della Rame contaminava la scena, partendo dalle radici per proiettarsi verso il futuro». Il terzo appuntamento appuntamento è previsto il 29 maggio allo Sperimentale (ore 21), in occasione del decimo anniversario della morte di Franca Rame, con “Tutta letto, casa e chiesa” di Dario Fo e Franca Rame, uno spettacolo sulla condizione femminile, in particolare sulle servitù sessuali della donna, con protagonista Valentina Lodovini e la regia di Sandro Mabellini. Si ride, e molto, ma alla fine resta addosso una grande amarezza. Il primo debutto è stato a Milano, alla Palazzina Liberty, nel 1977, in appoggio alle lotte del movimento femminista. La produzione è di Pierfrancesco Pisani e TPE-Teatro Piemonte Europa. Info e biglietteria per i due spettacoli presso Teatro Sperimentale 0721387548, Amat 0712072439 e biglietterie circuito vivaticket.