Una fuga romantica per la Befana, benessere a Abano-Montegrotto

Per la Befana, regalatevi una fuga romantica ad Abano-Montegrotto Terme, il paradiso del benessere. L’Hotel Eliseo Terme offre diverse soluzioni per il periodo che va dal 4 ed il 7 gennaio: si tratta di soggiorni da una a tre notti, con un costo variabile dai 159 ai 359 euro ed un trattamento pensione completa. Il pacchetto comprende anche il Wellness Pass con accesso illimitato alle piscine termali, interna ed esterna, a 35°C con idromassaggi, e alla grotta ai vapori termali. Se siete con i vostri figli, l’Hotel mette a disposizione anche la sala Theatre, per gustare i film del Family Cinema e Baby Cinema HD ed un programma di animazione. E c’è anche la Sala videogiochi.Info www.eliseo.it