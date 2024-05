SAN BENEDETTO Una donna mentre è alla guida della sua auto investe un uomo in sella alla sua bici e accusa un malore. L'incidente è avvenuto nella prima serata di venerdì, poco dopo le 20, lungo l’Albula, in via Montagna dei Fiori a San Benedetto, al confine con il territorio di Acquaviva Picena, nei pressi del ristorante Rustichello.

La donna di circa sessant'anni che stava transitando in direzione ovest, per motivi al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul luogo dell'incidente, ha investito un uomo di 63 anni, V.P. che stava procedendo nella stessa direzione sul bordo della strada in sella alla sua bici. La conducente dell’auto si è accorta di aver inavvertitamente sbattuto contro qualcosa, perché ha udito il tonfo della bici che sbatteva contro lo sportello posteriore destro, e si è fermata immediatamente.

Appena ha visto l'uomo a terra si è precipitata a prestare soccorso, ma viste le patologie pregresse di cui la donna soffre lo choc dell'incidente le ha causato un malore. Fortunatamente stava transitando un'auto in quel momento e la persona alla guida, vedendo i due a terra e capendo che necessitavano di aiuto, si è fermata per aiutare l'uomo e la donna e nel frattempo hanno allertato il 118. Il medico della Potes, appena giunto sul posto ha capito la gravità della situazione, visto che il sessantatreenne era stato balzato rovinosamente sull'asfalto dopo un volo di qualche metro, e ha chiesto alla centrale operativa l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto del ferito al trauma center di Torrette di Ancona.

La sessantenne, portata al Pronto soccorso, ha cercato di ricostruire i fatti insieme alle forze dell'ordine; non si esclude che il malore possa essere precedente all'incidente, dato che la donna era visibilmente sotto choc e confusa, e ricorda solo di essere svenuta mentre scendeva dall'auto. Il ciclista è stato caricato a bordo dell'eliambulanza atterrata in un campo vicino al luogo dell'incidente e trasportato all'ospedale regionale in condizioni gravi, ma non è in pericolo di vita.