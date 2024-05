Tamberi alle Olimpiadi, salta in alto (benissimo) anche la moglie Chiara Bontempi

Per osmosi, forse. Per amore, sicuramente. Sta di fatto che Chiara Bontempi , moglie del campionissimo Gimbo Tamberi , ha dato dimostrazione in pista di saper saltare in alto con tecnica invidiabile e alle prese con una altezza non scontata per i comuni mortali: un metro e 45 centimetri. Il video, tratto dalle storie di Instagram, lancia anche un buon auspicio in vista delle Olimpiadi di Parigi: "Se Chiara salta 1.40, Tamberi farà 2.40". E Chiara è andata pure oltre saltando, senza infrazioni, un metro e 45 centimetri. Complimenti.