Amsterdam, la Venezia del Nord che d'inverno si colora di magia

La Venezia del nord si colora di magia per Capodanno. Amsterdam, la capitale europea del divertimento e del proibito, famosa per i suoi coffeeshop e la frenetica vita notturna, è però in grado di offrire anche molteplici attività culturali, architetture antiche e moderne, e i celebri musei, come quello di Van Gogh e la Casa di Anna Frank, per citare i più noti. Le coloratissime villette a schiera, i tanti canali e l’atmosfera rilassata ne fanno una città affascinante e vivibile e, se il freddo lo permette, potrete girala tutta in bicicletta. Partendo il 29 dicembre, potrete darvi ai festeggiamenti e rientrare il 1° gennaio, per un costo a partire da 530 euro, con pernottamento all’Ozo Hotel a 4 stelle, ad un solo km dall’Amsterdam Arena.Info www.borsaviaggi.it