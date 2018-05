Sneakers trasparenti e in pvc con Alex Del Piero e il marchio Ishu+

di Maria Teresa Bianciardi

Le sneakers? Trasparenti e in pvc. Ma se volete un’esplosione di colore basta chiedere. E via col rosso, giallo, blu, verde, dorato. La nuova scarpa da passeggio è firmata AirDP by Ishu+: la prima è l’azienda nata da un’idea dall’imprenditore romagnolo Lele Danzi, dall’amministratore delegato di PA Trade Paola Froldi e dal fuoriclasse Alessandro Del Piero, icona del calcio e dello sport. Il secondo invece è il marchio di Luca Sabbioni, imprenditore di Sant’Elpidio a Mare. La collaborazione sta andando alla grandissima e le richieste arrivano anche dall’estero.AirDP non è però solo sneaker, ma abbraccia lo stile del tempo libero a 360 gradi: occhiali,calzature per il golf, felpe, tute e persino profumi e fragranze per gli ambienti. Sport e fashion si combinano ai valori della famiglia e della vita all’aria aperta per dare identità a prodotti versatili, utili e funzionali, per ogni persona, in ogni momento della giornata. «Cosa è la moda per me? Un modo per sentirsi a proprio agio con quello che si indossa», parola di Del Piero. «Un capo di abbigliamento, un dettaglio, un accessorio deve rispecchiare quello che sei, la tua personalità, quello che vuoi dire in quel momento è puoi essere diverso ogni giorno. Un cliente tipo? Il nostro brand è nato per abbinare qualità e creatività, come trasparenze, leggerezza, creando dei prodotti che possibilmente non si sono visti, con innovazione anche di materiali». La nuova collezione è stata di recente presentata da AirDp a Roma, in Viale Europa. «Quanto c’è di Del Piero nella nuova collezione? C’è il giusto, reputo che ci debbano essere dei professionisti che sposino quelle che sono le mie idee, quindi io lavoro a livello creativo, di suggerimenti e pensieri, ma siamo un gruppo di lavoro e ci piace pensare e lavorare da squadra, quindi tutto viene poi messo sul piatto e si traggono le conclusioni», ha aggiunto Del Piero. Una collezione proiettata verso un lifestyle urbano. E tutti i modelli delle sneakers sono traspiranti.