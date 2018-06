Pitti Filati numero 83 a Firenze: irrompe in passerella LineaPelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Firenze, fino a domani, nella sede espositiva della Fortezza da Basso, è in programma l’edizione numero 83 di Pitti Filati: un’edizione alla quale sarà presente per la prima volta Lineapelle, la più importante manifestazione al mondo dedicata alla pelle, con lo spazio di ricerca e approfondimento ‘Today is tomorrow: An Anteprima by Lineapelle’, dove verrà presentata una selezione di materiali destinati alla stagione autunno inverno 2019/2020 e un programma di workshop tecnici e moda. La presenza a Pitti Filati, la rassegna internazionale di riferimento del settore dei filati per maglieria, «rappresenta - si legge in una nota degli organizzatori - l’avvio di una collaborazione ricca di prospettive e basata sulla comune volontà di creare nuovi percorsi creativi e stilistici, all’insegna del made in Italy. È di grande valore che due manifestazioni leader al mondo come Lineapelle e Pitti Filati collaborino e uniscano le forze. Ed è molto importante che questo accada a Firenze, polo di attrazione produttiva per tutte le grandi griffe della fashion & luxury industry». Laboratorio di ricerca ma anche osservatorio per le nuove tendenze del lifestyle globale, Pitti Filati presenta l’eccellenza della filatura su scala internazionale al suo pubblico, buyer provenienti da tutto il mondo e designer dei marchi più importanti del fashion business, che vengono a Firenze in cerca di suggestioni creative.