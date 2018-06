Gabry Mesio è lo stilista più giovane: a 12 anni ha già una sua linea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un talento straordinario quello di Gabriele La Polla, in arte Gabry Mesio, un bimbo di 12 anni, cresciuto a Capistrano, paesino della provincia di Vibo Valentia, in una famiglia semplice e piena di amore. Appassionato alla storia della moda fin da piccolissimo, Gabriele realizza i suoi primi modelli a soli 4 anni, nella sua stanza, un regno fatto di colori e pennelli. Le sue creazioni vestono una donna elegante, da sogno: veneri cangianti, senza tempo, che solo i grandi stilisti sanno immaginare. Le sue aspirazioni, desideri di un bambino, oggi si concretizzano grazie ad un incontro fortuito su un treno con tre ragazze, Maria Ludovica Costanzo, Gabriella e Annachiara Fera, che decidono di trasformare il suo sogno in realtà.Per questo obiettivo si è celebrato il «Summer Party- Art celebration», un evento moda cocktail, presso Vigna dei Cardinali, a Roma: una vera e propria celebrazione del talento artistico. Oltre ai vestiti disegnati da Gabry Mesio ci saranno i vestiti disegnati da un’altra piccola artista, Sofia, con la sua linea prodotta da Rosso Rame. Una serata presentata dall’attrice Milena Miconi e dal ballerino Simone Ripa e con la partecipazione di un grande artista Andrea Casta e tanti altri personaggi dello spettacolo noti.