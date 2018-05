"Il Tiglio in vita", la cucina dello chef Mazzoni risorge a Porto Recanati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Era ricercatore universitario della facoltà di giurisprudenza quando ha abbandonato la carriera universitaria per dedicarsi alla passione di sempre: la cucina. Nasce così il “Tiglio”, primo ristorante in quota a portare la firma dello chef Enrico Mazzoni, tornato a fiorire sul lungomare di Porto Recanati dopo il terremoto che ha piegato le Marche. Se la location è rinnovata, ingredienti e sperimentazione negli abbinamenti restano invece quelli degli esordi che sui Sibillini hanno fatto conoscere ed apprezzare la cucina di Mazzoni. I suoi menu parlano di terra, pur lasciandosi ispirare dai sapori marinari della costa. Non perdetevi, dunque, la gallinella di mare servita su un letto di frattaglie di gallina, un accostamento inedito in cui è riassunta la filosofia del Tiglio, oppure un piatto di “fregnacce” condite con ciliegie e ciauscolo. Da 30 a 45 euro.Info Tiglio in vita, via Scarfiotti Porto Recanati – 3920397238.