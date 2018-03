La Conca, sui Sibillini s'avvera il sogno dei prodotti dall'orto alla tavola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CERASOLA SMERILLO - Direttamente dall’orto alla tavola, i piatti de “La conca” sono un tripudio di colori e sapori, un omaggio alla genuinità e alla bellezza della nostra terra. La cucina è territoriale, stagionale e a km 0, in prevalenza basata sulle erbe spontanee e i vegetali coltivati nell’azienda agraria secondo scrupolosi protocolli biologici. Siamo nel parco nazionale dei monti Sibillini, uno scenario mozzafiato che circonda il casolare seicentesco adibito a ristorante e b&b. Seduti ai tavoli all’aperto durante la bella stagione, o coccolati dal tepore del camino nella sala pranzo interna con ampie finestre panoramiche, potrete degustare fantasiosi antipasti e ottima pasta fatta in casa, come le tagliatelle, gli gnocchi o i tortellini decorati con fiori eduli, mentre i secondi sono più tradizionali e valorizzano le carni locali. Da 25 a 35 euro, vini esclusi.Info Bioagriturismo La conca, località Cerasola Smerillo – 3334792529