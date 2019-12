Il furgone carico di operai stranieri si schianta contro il recinto dell'azienda: quattro feriti

VALLEFOGLIA - Paura nel primo pomeriggio di ieri per un incidente autonomo si è verificato in zona Piana di Talacchio. Poco dopo le 14.30 un pulmino a 9 posti con 7 persone a bordo ha perso il controllo mentre percorreva via Guido Rossa, finendo contro la recinzione dell’azienda Alba Mobili.

All’arrivo dei primi soccorritori sembrava fosse accaduta una tragedia con diverse persone a terra e il mezzo distrutto. Alla fine solo quattro persone sono risultate ferite in condizioni non gravi. Portate al pronto soccorso di Pesaro due sono state dimesse e due hanno firmato per uscire. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la Polizia locale.

