Investito mentre attraversa la strada: in gravi condizioni un uomo di 64 anni

ANCONA - Aveva appena fatto mangiato qualcosa e stava attraversando la strada lungo via Primo Maggio quando è stato centrato in pieno da un furgone: momenti di panico per un uomo di 64 anni che è volato a terra, immediati i soccorsi. Sul posto l'automedica, la Croce Gialla di Ancona ed anche la polizia municipale con l'uomo che è stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette.

