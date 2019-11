Cade lungo corso Carlo Alberto e batte la testa: anziano di 79 anni portato in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Stava camminando lungo la parte alta di corso Carlo Alberto nei pressi dei giardini quando per una distrazione probabilmente ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra. Momenti di paura per un anziano di 79 anni che ha battuto la faccia a terra ed è stato grazie all'intervento della Croce Gialla di Ancona portato all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.