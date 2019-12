Si schianta dentro casa contro la porta in vetro, ragazza di 22 anni finisce in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Imprevisto in casa per una ragazza di 22 anni in piena notte in viale della Vittoria. Per non far rumore e non creare disturbo alle persone che stavano riposando non accende la luce dimenticando però che nel corridio c'è una porta in vetro contro la quale sbatte mandandola in frantumi. La giovane si è procurata alcuni tagli, per fortuna superficiali, i propositi di non disturbare sono andati in fumo, grazie all'intervento della Croce Gialla la ragazza è stata portata all 'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.