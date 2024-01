MONDOLFO Partita persa a tavolino e una squalifica di otto giornate per Sasha Pierpaoli. La Maroso Mondolfo Calcio è stata sanzionata dal giudice sportivo dopo la rissa scoppiata allo stadio comunale di Bellocchi nell’ultimo turno di campionato di terza categoria (girone B). Al 40’ minuto del secondo tempo e sul punteggio di 1-1 nel match che i mondolfesi stavano giocando in casa della Tre Ponti, Pierpaoli è stato colpito con un pugno a gioco fermo e ha reagito spintonando l’arbitro.

La sentenza

Il giudice sportivo della Figc Marche Ubaldo Albini Riccioli ha così motivato la sconfitta per 0-3 a tavolino. «Pierpaoli dopo aver subito un gesto violento da parte di un calciatore avversario ed aver reagito nei confronti dello stesso, si avvicinava all’arbitro e lo spintonava due volte facendolo indietreggiare senza determinarne la caduta a terra». Nello specifico, il calciatore della Maroso è stato ritenuto autore di condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario (Raffaele Cirillo) della società ospitante Tre Ponti Srl «colpendolo con un calcio e cercando di colpirlo con un pugno non riuscendo in tale ultimo intento perché bloccato dai compagni di squadra». La società Maroso ha già preannunciato che farà ricorso e ancor prima delle decisioni del giudice sportivo aveva reso noto che «senza voler parteggiare o denigrare nessuno, è ora che questi episodi che nulla hanno a che fare con il calcio vengano puniti in maniera severa e non con il classico finale da “tarallucci e vino” che siamo abituati a vedere in molti casi». Sei turni di squalifica per Cirillo responsabile di condotta violenta nei confronti di Pierpaoli avendo colpito il giocatore della società Maroso Mondolfo «con un forte pugno in faccia provocandogli rottura di denti e sanguinamento con conseguente accompagnamento in ospedale».