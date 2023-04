Ascoli, mano pesante del Giudice sportivo per i palloni scomparsi. Un turno di stop a Simic

ASCOLI- Il Giudice Sportivo, in riferimento all'ultima partita di campionato Ascoli-Brescia (terminata 4-3 in favore dei bianconeri), ha squalificato per un turno il difensore Lorenco Simic, espulso nel corso della gara per doppia ammonizione.

La multa

Inoltre sono stati assegnati comminati 5000 euro di multa al Picchio per: "per avere propri collaboratori, al 46′ st, ostacolato la ripresa del giuoco nascondendo il pallone ai calciatori della squadra avversaria e generando, pertanto, un momentaneo clima di tensione”.