Giudice sportivo, mano pesante sull'Ancona: 3 giornate a Mondonico, stop a Colavitto e tre collaboratori

ANCONA- Sono arrivate le pronunce del Giudice Sportivo in relazione al turno infrasettimanale di Lega Pro che si è giocato ieri, 19 ottobre. Sono scese in campo tutte le marchigiane Ancona, Fermana, Vis Pesaro e Recanatese.

Mano pesante sull'Ancona

Sanzioni pesanti si sono abbattute sull'Ancona, vittoriosa 2-4 sul campo dell'Olbia. Il difensore Davide Mondonico, espulso al 45' del secondo tempo (secondo cartellino rosso stagionale), è stato squalificato per tre turni reo di aver colpito con uno schiaffo il sardo Bellodi. Stop di una giornata – per comportamento scorretto - anche per il tecnico Gianluca Colavitto, per il preparatore Alberto Virgili, per il collaboratore Gerardo Fiorillo e per il massaggiatore Gianmarco Capitani. 1000 euro di multa alla società per il lancio di un oggetto dal settore dei propri tifosi.

Le altre sanzioni

Per il resto, in termini di multe, 2000 euro al Montevarchi, 2000 euro alla Reggiana e 300 alla Torres. Tra i tecnici squalifiche di una giornata per Magrini (San Donato Tavarnelle) e Diana (Reggiana). Per i calciatori tre giornate a Bellodi (Olbia) e De Feo (Imolese), una a Jallow e Nador (Montevarchi), Rozzio (Reggiana) Ciurli e Contipelli (San Donato Tavarnelle), Fedato (Vis Pesaro) e Paolucci (Entella).