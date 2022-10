Gimbo Tamberi a cuore aperto sul rapporto con il padre: «Eravamo sul filo da anni, ormai è finita»

Ancora Tamberi, sempre Tamberi. E la questione del rapporto con il papà Marco sempre viva con il campione olimpico che ha fatto il punto della situazione con una riflessione molto profonda: «Si, è una questione importante, certo. Non ci sentiamo praticamente dal giorno del matrimonio, dovremo incontrarci, ma per entrambi questa è la soluzione giusta. Eravamo praticamente sul filo da anni. Mio padre mi ha tolto dal campo di basket e mi ha portato a questo lungo percorso culminato con l’oro olimpico, in coppia abbiamo raggiunto l’apice. Ora abbiamo bisogno di battere strade diverse ed è facile che il tutto si trasformi in opportunità».