Ginnastica ritmica, la Raffaeli torna in pedana: la campionessa di scena a Tokyo nell'Aeon Cup

TOKYO- Le Marche tornano a sognare con Sofia Raffaeli. La campionessa mondiale all-around di Ginnastica Ritmica, nel finesettimana, sarà di scena a Tokyo nel'Aeon Cup che durerà dal 20 al 23 ottobre.

I prossimi impegni

Le kermesse, equivalente della Coppa dei Campioni per squadre di club, la vedrà protagonista insieme alle compagne della Ginnastica Fabriano con cui ha vinto lo Scudetto. Insieme a lei Milena Baldassarri e la junior Lorjen D'Ambrogio. Tra le sfidanti occhio alle ucraine della Deriugina School. Mercoledì 26 ottobre alle 20.30, invece, la Raffaeli sarà ospite del Teatro Municipale Valli di Reggio Emilia per il "Butterfly Symphonic Gala" per celebrare il tricolore italiano.