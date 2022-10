Lega Pro, cade ancora la Vis Pesaro: pareggio a reti bianche per la Recanatese

PESARO- Non si ferma il periodo di crisi della Vis Pesaro sconfitta, nel turno infrasettimanale odierno (19 ottobre), tra le mura amiche dalla Lucchese. Non riesce, infatti, ai rossiniani l'operazione-riscatto dopo la cinquina rimediata dal Rimini nell'ultimo weekend. Passano i toscani e lo fanno con una rete al minuto 73' da parte di Visconti in grado di regalare i tre punti. Il clima, in casa pesarese, è molto caldo e la prossima sfida interna contro l'Alessandria (domenica ore 14.30) al Benelli potrebbe già essere considerata, sotto certi aspetti, indicativa in termini di valutazioni societarie.

Pareggio senza reti per la Recanatese

Muove in avanti la classifica la Recanatese che impatta 0-0 sul campo del Pontedera. I giallorossi conquistano un punto su un campo ostico guadagnando morale in vista dei prossimi impegni. La missione salvezza continua ad essere complicata ma il fatto di aver comunque conquistato un discreto bottino in Toscana va letto in ottica positiva. Domenica (ore 14.30) attesa la visita del Siena.