Parla (da squalificato) con la panchina: altra giornata di stop per il mister dell'Ancona Donadel. Multe da 500 euro a tutti i collaboratori

ANCONA- Abbastanza singolare la decisione del Giudice sportivo, in virtù del referto stilato dalla Procura federale presente a bordo campo, che ha deciso di infliggere un'ulteriore giornata di squalifica al tecnico dell'Ancona Marco Donadel - sarebbe dovuto rientrare domani sera contro il Cesena al Manuzzi - reo di aver comunicato dalla tribuna con i suoi assistenti durante la partita con il Pineto venendo meno al Codice di giustizia sportiva.

Le ammende

In questo senso ammende di 500 euro per Falanga (vice), Bartocetti (Team Manager), De Feudis (collaboratore) e d'Alessandro (preparatore atletico). Quindi, analogamente all'ultima uscita, anche al Manuzzi sarà Falanga a dirigere la squadra accanto a De Feudis per questioni di patentino.