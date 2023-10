Giudice sportivo: in Lega Pro mano pesante su Ancona e Vis Pesaro verso il derby di domenica al Del Conero

ANCONA Mano pesante del giudice sportivo su Ancona e Vis Pesaro, reduci rispettivamente dalla vittoria di Olbia (0-1) e dal pareggio nel derby con la Fermana (2-2), che domenica alle 20.45 si affronteranno al Del Conero.

I provvedimenti

Per l'Ancona a farne le spese è stato il difensore Tommaso Barnabà punito con 3 giornate di squalifica per: "avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta del calciatore avversario Alessandro Corti in quanto, dopo aver ricevuto una gomitata in pancia da questo ultimo reagiva colpendolo con un pugno, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, il tipo di colpo inferto e la zona del corpo dell'avversario attinta".

In casa Vis invece, oltre a 400 euro di multa per "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’ 11°minuto del secondo tempo, un bicchiere vuoto all’interno del recinto di gioco verso un giocatore avversario che stava uscendo dal campo dopo l’intervento dei sanitari", è stato squalificato per una gara effettiva mister Banchieri "per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, in quanto, mentre un giocatore avversario si accingeva a battere una rimessa laterale, si posizionava davanti allo stesso ritardando la ripresa del gioco".