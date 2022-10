Ascoli, derby giovanile finisce in rissa: il video spopola sui social. Si attende il Giudice sportivo

ASCOLI- Brutte scene quelle viste nel corso del derby ascolano relativo alla categoria allievi tra Porto d'Ascoli e Atletico Ascoli, terminato per la cronaca 3-2 per il Porto d'Ascoli.

La vicenda

In seguito ad un fallo di gioco, nel rettangolo di gioco si è scatenato un brutto parapiglia testimonato anche da un video che ha fatto letteralmente il giro dei social. In attesa del Giudice sportivo, che potrebbe intervenire con mano pesante, le due società hanno già annunciato punizioni esemplari per i propri tesserati.

Il comunicato dell'Atletico Ascoli

"La società Atletico Ascoli condanna con fermezza quanto accaduto nella giornata di ieri durante la partita del campionato Allievi con il Porto d'Ascoli. Un nostro tesserato si è reso responsabile di un grave fallo di gioco per noi non tollerabile, come non lo sono le reazioni di alcuni dei tesserati delle due squadre, che ne sono conseguite. Al campo erano presenti diversi dirigenti che hanno assistito alla scena. La società prenderà provvedimenti esemplari nei confronti dei propri tesserati che si sono resi protagonisti dell'accaduto. Questi comportamenti , per una società da sempre attenta alla crescita etica dei ragazzi, sono inaccettabili. Ci scusiamo inoltre con la società Porto d'Ascoli, realtà con la quale abbiamo solidi rapporti di amicizia".