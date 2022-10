Lega Pro, vittorie d’oro per Ancona e Recanatese. Cadono Fermana e Vis Pesaro

In archivio l’undicesima giornata del girone B del campionato di Lega Pro che ha visto scendere in campo tutte le formazioni marchigiane: Ancona, Recanatese, Vis Pesaro e Fermana.

La giornata

Vittoria preziosissima della Recanatese ad Alessandria in chiave salvezza. La formazione di mister Pagliari conquista lo scalpo di una diretta concorrente andandosi ad imporre con uno 0-1 di misura. Determinante la rete, al minuto quarantotto, di Sbaffo. Posta in palio preziosissimo e grande salto in avanti in classifica.

Rimonta dorica

Successo in rimonta di una coriacea Ancona che, dopo essere andata sotto 0-1 nel primo, è riuscita a ribaltare il risultato nella ripresa con due guizzi di testa da parte di Simonetti e Spagnoli, che regala i tre punti a mister Colavitto con il suo sesto gol stagionale.

Vis, un altro schiaffo

Troppa Reggiana per la Vis Pesaro che esce dal Mapei con un pesante 3-0 sul groppone firmato da Guiebre e da Montalto, autore di una doppietta nel secondo tempo.

Fa festa solo l'ex canarino Antonioli

Chiude il palinsesto la sconfitta tra le mura amiche del Recchioni per la Fermana che cede il passo all’Imolese (1-2) dell’ex mister Antonioli. Non è bastato il guizzo del solito Fischenaller per evitare il KO griffato da Zanini e Fonseca.