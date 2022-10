SAN BENEDETTO Deludente pareggio tra Porto d’Ascoli e Samb. Pochissime emozioni e tanta paura tra due squadre che prima della stracittadina di ieri, non attraversavano un buon momento di forma. Il punto serve maggiormente al Porto d’Ascoli che ritrova la fiducia nei propri mezzi, mentre alla Samb occorreva vincere per mettere a tacere le tante polemiche e critiche che sono seguite dopo la sconfitta casalinga con il Trastevere. e per non perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica, ora lontana ben otto punti Il tecnico del Porto d’Ascoli, Davide Ciampelli, schiera il 4-2-3-1, con il giovane Pacchioli, Napolano e Battista a ridosso dell’ex attaccante rossoblù Fall. Il tecnico della Samb, Fabio Prosperi, deve rinunciare allo squalificato Cardella e agli infortunati Zaffagnini, Chinellato e Berti, e conferma il 3-4-3 con le tre punte che sono Costa, Vita ed Umile.