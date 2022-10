Samb, fatta la scelta: è Fabio Prosperi il nuovo allenatore dei rossoblù

SAN BENEDETTO - Decisione presa, ecco il tecnico che subentra a mister Alfonsi. La A.S. Sambenedettese comunica di aver affidato l'incarico di allenatore della prima squadra a mister Fabio Prosperi. Contestualmente, si comunica che il nuovo preparatore atletico è Emanuele Vassalli che subentra a Francesco Paolini al quale vanno i ringraziamenti della società per l'ottimo lavoro svolto in questi mesi. Confermati, infine, l'allenatore in seconda, Daniele Romandini, e il preparatore dei portieri Stefano Visi.