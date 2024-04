Aggressione derby Coppa Italia, perquisizioni per 4 ultras della Lazio: avevano assaltato i clienti di un pub. Un arresto

Perquisizioni per 4 ultras della Lazio nella mattinata di martedì (9 aprile), a seguito di un'articolata attività di indagine condotta dalla Polizia di Stato a seguito dei fatti accaduti lo scorso 10 gennaio in un pub romano, a margine del derby di Coppa Italia Lazio - Roma. Le perquisizioni (personali, domiciliari e informatiche) sono state effettuate dagli agenti della Digos, su delega della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 4 tifosi della Lazio.

I fatti

L'Operazione, svolta con il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, riguarda quanto accaduto al Clovcr Pub lo scorso 10 gennaio, a margine del derby di Coppa Italia Lazio -Roma, quando si verificò una violenta aggressione da parte di un gruppo di persone nei confronti dei clienti del locale.

Le perquisizioni e l'arresto

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno trovato, in casa di uno degli indagati (un 24enne romano), cocaina e hashish, un bilancino di precisione e relativo materiale per il confezionamento. Per lui sono scattate le manette, mentre sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati a valutare gli elementi acquisiti nei confronti degli indagati.