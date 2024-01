Delusione Lube: perde a Monza e saluta la Coppa Italia. Non basta un set, i brianzoli si impongono 3-1

MONZA La Cucine Lube fallisce la final four della Del Monte Coppa Italia. A Monza la squadra di Chicco Blengini spende molte energie per inseguire i padroni di casa nel primo set, vinto ai vantaggi dai cucinieri dopo aver annullato ben sette palle set ai brianzoli, e si spegne sul 12-9 in proprio favore nel secondo. « C’eravamo detti tutto – dirà a fine match coach Blengini – non siamo stati capaci di dimenticare l’errore precedente rimanendo troppo a lungo nelle situazioni negative. Peccato perché nel quarto abbiamo fallito anche il punto del pareggio ».

La partita

La Lube recrimina, l’allenatore piemontese dei cucinieri che a fine stagione, quasi sicuramente lascerà il sodalizio cuciniero, le ha provate tutte pur di ribaltare l’andamento del match che di punto in punto scivolava con grande costanza dalla parte dei padroni di casa bravi a mantenere elevato il ritmo ed a capitalizzare ogni sbavatura dei biancorossi.

Monza ha giocato una bella partita, operando dei break taglia gambe in tutti e tre i set conquistati. Partita che si era messa bene per la Cucine Lube che trascinata da un ispirato Lagumdzjia ha vinto il primo, interminabile, set. Sul 12-9 per i cucinieri anziché mettere pressione agli avversari è stata la Lube ad andare in barca. Turno di servizio del giapponese Takahashi che sotto gli occhi del cittì della nazionale, il francese Blain, piazza tre aces e con un parziale di 6-0 costringe la Lube a rincorrere. In campo civitanovese inizia ad affiorare il nervosismo. Coach Blengini si affida a Zaytsev per Nikolov, poi a Chinenyeze per Diamantini ma la squadra brianzola è lanciata verso la conquista del parziale. Terzo set che può intitolato la sagra degli errori dei cucinieri che con ben dieci errori punto consentono ai padroni di casa di acquisire maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Dato per perso il parziale, Blengini fa entrare praticamente tutta la panchina. Nel quarto la Lube inizia con Yant e Zaytsev, schiacciatori, Chineyeze e Diamantini al centro, rispetto a quanto fatto nel primo set. Monza allunga con un muro di Swarc su Yant doppiato dall’errore in attacco di Diamantini, nell’unico primo tempo offertogli da De Cecco. Monza ringrazia e se ne va. La reazione Lube con Nikolov per Yant e Bottolo a spingere dai nove metri, è tardiva e Monza chiude al terzo match ball conquistando una meritata final four.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Visic n.e., Loeppky 1, Comparoni ne, Maar 18, Mujanovic n.e., Morazzini (L) ne, Galassi 12, Takahashi 15, Beretta, Kreling 1, Di Martino 4, Gaggini (L), Szwarc 23. All. Eccheli

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 1, Zaytsev 1, Chinenyeze 9, Lagumdzija 19, Nikolov 16, Anzani 1, Bisotto (l)n.e., Motzo 2, Balaso (L), Diamantini, Bottolo, Yant Herrera 11, Thelle, Larizza n.e.. All. Blengini.

ARBITRI: Puechere (Pd); Piana (Mo).

PARZIALI: 31-33 (40’); 25-20 (26’); 25-15 (25’); 25-23 (33’).

NOTE: Monza: battute sbagliate 18, ace 6, muri 12, attacco 47%, ricezione 49% (19% perfette). Cucine Lube: battute sbagliate 14, ace 5, muri 6, attacco 42%, ricezione 56% (32% perfette). Spettatori: 3.983. Votato miglior giocatore: Swarc.