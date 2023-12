Operazione sorpasso, Lube Civitanova vince 3-1 in casa della Mint Vero Volley Monza

Operazione sorpasso riuscita. L'ultimo impegno dell'anno a Monza per la Cucine Lube Civitanova (che affronterà poi i brianzoli anche il 3 gennaio, per i quarti di Coppa Italia) si chiude con una pesantissima vittoria per 3-1. Prosegue in casa della Mint Vero Volley per i cucinieri il tour de force, con una partita ogni tre giorni (la società biancorossa ha già aperto la prevendita per il match casalingo del 6 gennaio contro Padova), in pieno ritmo «playoff» come l'ha definito coach Blengini che ieri ha festeggiato i 52 anni. Con questa vittoria in rimonta la Lube scavalca in classifica i brianzoli diventando la quarta forza del torneo.



MINT VERO VOLLEY MONZA - LUBE CIVITANOVA 1-3

Il primo set lo porta a casa Monza (27-25).

Prima frazione equilibrata, con Civitanova brava a spegnere 3 set point per i brianzoli (24-22) che, ad oltranza, trovano poi i punti decisivi. Nel secondo set, dopo una partenza da brividi (3-0) Civitanova dopo un lungo equilibrio trova il colpo di coda decisivo infilando il break vincente sul 21-21, piazzando 4 punti decisivi e valevoli il 21-25. Sorpasso Lube nel terzo set chiuso sul 21-25 al termine di un set da montagne russe, con i civitanovesi capaci di stampare un + 8 (14-22) ma anche di subire un controbreak da brividi (8-2). Nel quarto set Civitanova vince con relativa scioltezza arrivando anche a toccare più volte gli 8 punti di vantaggio (12-20 e 14-22) per poi subire l'ormai solito tentativo di rimonta con un contro break di 8-2. Lucidità e forza non sono mancante però nel momento decisivo e dopo due match-ball annullati da Monza, la Lube ha potuto festeggiare la chiusura di anno con una preziosa vittoria (22-25).