La Finale di Coppa Italia è "ROAD TO ZERO": il primo evento tutto sostenibile del calcio italiano

La Finale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma all'Olimpico il prossimo 15 maggio, sarà il primo evento calcistico italiano totalmente concepito attorno al concetto di sostenibilità. Lo spiega la Lega, in un lungo comunicato stampa, che svela come sia stato trovato un accordo, con annessa firma su un protocollo d'intesa, tra la Serie A, Sport e Salute e Roma Mobilità. Il nome del progetto è "ROAD TO ZERO".

I DETTAGLI

«Per la prima volta in Italia la Sostenibilità - ha detto il presidente della Lega Casini - in tutte le sue declinazioni, viene messa al centro dell'organizzazione di una partita di calcio. Desidero ringraziare il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma e l'Amministratore Delegato Diego Nepi, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l'Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, la Presidente e Amministratrice Delegata di Roma Servizi per la Mobilità, Anna Donati e tutti i loro uffici per aver reso possibile la realizzazione di questa iniziativa». Un impegno che ha portato la UEFA ha scegliere la Serie A come Lega pilota di tutti questi eventi. «Lo sport e i grandi eventi come la finale di Coppa Italia Frecciarossa devono essere modelli di riferimento sociale su temi importanti come, ad esempio, quello della sostenibilità – ha detto invece il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma -. È per questo che, come Sport e Salute, siamo al fianco della Lega Serie A nel progetto “Road to Zero” e delle azioni concrete che esso prevede».

«L’obiettivo dell’iniziativa ‘Road to Zero’ - ha sottolineato, infine, Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè - è quello di consentire a tutti gli spettatori della Finalissima di raggiungere lo stadio in maniera sostenibile. Per questo motivo abbiamo messo in campo una serie di iniziative volte ad incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, tra cui: ticket giornaliero gratuito a tutti i tifosi che vorranno usufruirne, già in possesso del biglietto per lo stadio; prolungamento dell’orario delle metropolitane fino all’1.30; potenziamento di tutte le linee del Tpl verso lo stadio Olimpico e navette dedicate al trasporto delle persone con disabilità.

Infine, stiamo lavorando alla messa a disposizione un'ampia area di parcheggio riservata a coloro che arriveranno allo stadio Olimpico con i mezzi in sharing. Ringrazio Roma servizi per la mobilità, firmataria del protocollo, che sta partecipando ai tavoli di lavoro per conto di Roma Capitale per lo sviluppo del progetto».

LE AREE

Le aree di intervento che saranno interessate a questo evento sono tre. Già ovviamente individuate: ambientale, sociale e governance. Per il primo «applicando i principi di risparmio energetico ed economia circolare, con azioni finalizzate alla tutela del clima e a rendere le infrastrutture sostenibili»; per quanto riguarda il sociale invece «verranno adottate rigorose politiche antidiscriminatorie e saranno promosse procedure per la tutela dei minori e dei giovani, al fine di organizzare un evento inclusivo e accessibile per tutti, con strutture dello stadio progettate per facilitare la partecipazione di persone di tutte le abilità. Tra le novità principali l'introduzione di una "Quiet Sensory Room", uno spazio sicuro e tranquillo che offrirà ad alcuni tifosi con particolari patologie la possibilità di vivere l'emozione della partita in un ambiente accogliente». «Per la realizzazione del progetto “ROAD TO ZERO” Lega Serie A - chiude la nota - si è avvalsa del supporto strategico di Riccardo Luna, Direttore Responsabile di Green&Blue, in qualità di Coordinatore, e di Cristiana Pace in qualità di Strategic Advisor, Environmental Social And Governance (ESG) in Sport»