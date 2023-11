CAMPOBASSO Il Fano saluta la Coppa Italia di Serie D, ma lo fa al termine di una gara che regala tante certezze in più a mister Rondina. Quello che sembra un paradosso è facile da spiegare: il Fano, battuto ieri 1-0 dal Campobasso, si è presentato in Molise con una vera e propria formazione B, imbottita di juniores (un 2002, un 2003, due 2004, due 2005 e tre 2006 dal primo minuto e una panchina con il ‘dodicesimo’ classe 2005 e sette giocatori classe 2006) e con quasi tutti i “big” rimasti a casa a preparare l’importantissima trasferta di domenica sul campo del Roma City.

Una buona prova

Il Campobasso invece i suoi pezzi da 90 li ha schierati tutti, alternandoli tra primo e secondo tempo. Eppure l’Alma ha retto l’urto alla grande, tanto che a fine partita la sconfitta, sia pure di stretta misura, appare decisamente bugiarda. La cronaca del match L’avvio del match fa subito pensare a un Fano tutt’altro che timoroso. In campo c’è equilibrio, anche se il Campobasso prova a pungere con Nonni e Abreu, sui quali è bravo il 17enne Bellucci a salvare i suoi. Il Fano però c’è e attorno alla mezz’ora mette i brividi ai molisani, prima con Antonioni, poi con Cannavaro. Si prosegue così, colpo su colpo, fino all’intervallo, al quale si arriva ancora sullo 0-0. Nella seconda frazione il Campobasso prova a venir fuori, la l’Alma non si intimorisce, si difende con ordine e quando può cerca di colpire in ripartenza. Il gol che lancia i molisani arriva al 69’, su punizione di Di Nardo, in una delle poche occasioni in cui il giovane Bellucci non è irreprensibile. Nel finale di gara, con i rossoblù che cercano il raddoppio, anche il Fano ha un paio di fiammate, ma il gol del pareggio non arriva. L’Alma dice così addio alla Coppa, ma da ieri forse ha qualche certezza in più.

Il tabellino

CAMPOBASSO - FANO 1-0

CAMPOBASSO (4-4-2): Di Donato 6,5; Pacillo 6 (5’ st Tarcinale 6), Nonni 6,5 (32’ st Gonzalez 6), Hulidov 6,5, Rasi 6; Ricamato 6, Tordella 6 (19’ st Di Nardo 7), Maldonado 6,5 (19’ st Bonacchi 6), Mengani 6,5; Abreu 6,5, Lombari 6,5 (41’ st Soulemana sv). All. Pergolizzi 7.

FANO (4-3-3): Bellucci 6; Kalombo 6,5, Meneschincheri 6,5, Saponaro 6,5, Badan 6 (41’ st Mattioli sv); Malshi 6 (48’ st Moschella sv), Cannavaro 6,5, Ricci 6 (32’ st Rovinelli 6); Antonioni 6 (50’ st Citroni sv), Serfilippi 6 (4’ st Biagioni 6), Mancini. All. Rondina 6,5.

ARBITRO: Pascucci di Ariano Irpino 6.

RETE: 24’ st Di Nardo.

NOTE: ammonito Tarcinale. Partita disputata a porte chiuse. Recupero: 1’pt, 4’st.