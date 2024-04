6/4/1994 - 6/4-2024: l'Ancona ricorda la prima finale di Coppa Italia contro la Sampdoria

ANCONA 30 anni dalla prima, storica, finale di Coppa Italia tra una squadra di Serie B (l'Ancona) e una di Serie A (la Sampdoria). Sui propri canali ufficiali, il club biancorosso ha ricordato la gara d'andata giocata al Del Conero contro i blucerchiati dell'olandese Ruud Gullit terminata 0-0. Al ritorno, a Marassi, il netto 6-1 per la Samp che consegnò la Coppa ai doriani pur garantendo all'Ancona un posto, indelebile, nella storia della competizione.

LEGGI ANCHE: Lube, parla l'ad Giulianelli: «Serve un cambio radicale, vogliamo coach e giocatori completamente concentrati sugli obiettivi»

Il ricordo

Questa la citazione sul sito internet www.usancona.com: "Sono trascorsi trenta lunghi anni da Ancona-Sampdoria, storica finale di Coppa Italia. Al Del Conero, gara uno, si disputò il 6 aprile del 1994. Finì 0-0, ma più di così i dorici di mister Guerini non riuscirono a fare.

Il tabellino

E fecero davvero tanto, lottando come leoni contro una grande squadra. Riuscendo a sfiorare il gol almeno in un due o tre occasioni. Moltissimo per una squadra che militava in Serie B. In quella serata fredda e ventosa, la vittoria non arrivò ma anche oggi la soddisfazione per aver tenuto testa alla compagine di Gullit (guardato a vista dal compianto Mazzarano) è rimasta. Poi certo, nella sfida di ritorno finì male".

ANCONA-SAMPDORIA 0-0

ANCONA: Armellini; Sogliano, Centofanti, Pecoraro, Mazzarano, Glonek, Lupo, Bruniera (49’Caccia), Agostini, De Angelis, Vecchiola. A disposizione: Raponi, Lizzani, Cangini, Hervatin. All. Guerini

SAMPDORIA: Pagliuca; Dall’Igna, Serena, Gullit, Vierchowood, Sacchetti, Lombardo, Jugovic (68’Invernizzi), Platt, Mancini, Evani. A disposizione: Nuciari, Bucchioni, Amoruso, Bertarelli. All. Eriksson

ARBITRO: Trentalange di Torino

NOTE: Serata fredda e ventosa, terreno in buone condizioni, spettatori 16.871 per un incasso di L.416.346.000. Ammoniti: Sogliano, Centofanti, Dall’Igna.