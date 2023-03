​Giudice sportivo, mano pesante sulle marchigiane: 4000 euro all'Ascoli. Ancona, Prezioso stop di tre turni

ANCONA- Sono state diramate oggi le decisioni del giudice sportivo in relazione all'ultimo weekend di campionato. Mano pesante per le marchigiane di Serie B e Serie C in particolare per Ancona e Ascoli.

Le decisioni

Con riferimento ai provvedimenti disciplinari adottati in occasione di Ascoli-Bari (Serie B, terminata 0-1 per gli ospiti grazie alla rete del loretano Cheddira), il giudice ha comminato un'ammenda di € 4.000,00 all'Ascoli Calcio “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e tre fumogeni. Squalificato inoltre per una gara Falasco. Tre giornate, in Lega Pro, per il centrocampista dell’Ancona Mario Prezioso a causa del colpo (un pugno, secondo il referto arbitrale) rifilato al 46’ del primo tempo all’attaccante della Lucchese Panico che gli è costato il cartellino rosso. In questo senso, salvo colpi di scena, la mezzala salterà le prossime sfide contro San Donato Tavarnelle, Imolese e Cesena tornando a disposizione per Torres-Ancona del 26 marzo. Stop di un turno anche per Fedato e Valdifiori della Vis Pesaro.

Inoltre il giudice sportivo ha inflitto alla Sambenedettese (Serie D) un'ammenda di 1.500 euro ed una gara a porte chiuse. 'per avere propri sostenitori, prima dell' inizio della gara, posizionati nei pressi del cancello che delimita l'impianto di gioco, rivolto gravi minacce all'indirizzo di propri calciatori. Nella circostanza I medesimi sostenitori facevano esplodere tre bombe carta rendendo altresì necessario l'intervento della forza pubblica':questa la motivazione del giudice sportivo. Squalificato per un turno l'attaccante Federico Cardella