Lanciati sei bicchieri (alcuni pieni di birra) in campo: multata la Vis Pesaro. Stop a tre giocatori di Fermana e Ancona

ANCONA Sono arrivate le pronunce del giudice sportivo relative all'ultima giornata di campionato che si è disputata tra domenica 5 e lunedì 6 novembre. Tra le marchigiane sanzione di 300 euro alla Vis Pesaro in aggiunta alle squalifiche per un turno comminate a Spedalieri e Eleuteri della Fermana, Paolucci dell'Ancona e al tecnico in seconda Pesaresi della Recanatese.

LEGGI ANCHE: Ancona, colpo grosso con il Perugia (2-1): serata di gloria al Del Conero. E il gol umbro era da annullare

La multa alla Vis

Questo il dispositivo della multa rimediata dalla Vis: "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 24°e 36° minuto del primo tempo e al 58°, 68°, 74° e 84° minuto del secondo tempo, all’interno del recinto di gioco, sei bicchieri in plastica, alcuni dei quali contenenti liquido, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le

modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose i

modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.

proc. fed., r. c.c.)."