Ancona, colpo grosso con il Perugia (2-1): serata di gloria al Del Conero. E il gol umbro era da annullare

ANCONA Quattordici anni. Tanto era passato dall'ultima vittoria dell'Ancona contro il Perugia al Del Conero. La storia si è ripetuta davanti a una grande cornice di pubblico che ha trascinato gli alfieri dorici. Nel 2009 fu un certo Salvatore Mastronunzio a decidere le sorti di quel match di Coppa Italia. Ieri è toccato ai giovani Saco e Peli a coronamento di una prestazione gagliarda, coraggiosa e sfrontata. Proprio come piacciono a Gianluca Colavitto, più che mai a suo agio sulla panchina riconquistata solamente da tre gare.

LEGGI ANCHE: Vis Pesaro-Arezzo (1-1) con Sylla in extremis. L'Ancona si prende la gloria contro il Perugia (2-1)

Il forfait di Spagnoli

Una serata che in casa anconetana non era iniziata certo nel migliore dei modi con il forfait di Spagnoli.

Il centravanti, quattro gol in stagione e tre assist, ha alzato bandiera bianca a ridosso dell'incontro (decisivo il provino tre ore prima del fischio d'inizio) a causa di un risentimento muscolare al polpaccio emerso in extremis a rifinitura conclusa. Dentro Kristoffersen, alla terza da titolare. Sponda perugina, a sorpresa, fuori i due attesi ex Mezzoni e Iannoni.

Il coraggio di giocarsela

Colavitto non tradisce il suo credo, neanche contro un avversario qualitativamente più forte. Nel rettangolo di gioco si creano due schieramenti a specchio, in 4-3-3, con una serie di uno contro uno a tutto campo ad alto potenziale di rischio. Gli umbri dettano le trame sfruttando una caratura da categoria superiore, i biancorossi si affidano al contropiede con generosità e spirito di sacrificio. Uniche armi in serate del genere. Ingenuo, alla mezzora, il giallo per proteste rimediato da Paolucci che lo costringerà a saltare la trasferta di Sassari contro la Torres capolista.

Lo stacco di Saco

L'episodio chiave arriva a inizio ripresa. Asse vincente costituito da Martina e Coli Saco. Il primo pennella un preciso cross mancino, il secondo stacca da bomber puro. E' il vantaggio che stravolge l'economia della partita. Gli dèi premiano il coraggio di Gatto e compagni e decidono di sorridergli. Sono trascorsi appena dodici secondi dall'ingresso di Peli quando la sua conclusione (secondo suggerimento di Martina), chirurgica, termina nell'angolino giusto. Un 2-0 che potrebbe preludere anche al terzo gol se solo il palo, interno, non decidesse di spezzare in gola l'urlo di Cioffi al termine di un'autentica discesa libera. Il gol di Seghetti (evidente fallo di mano) fa tremare tutti ma non evita la prima caduta al Grifo. Suona l'Aida, il Cavaliere armato si regala una domenica di gloria. E ne aveva bisogno.

La moviola



Moviola che testimonia, dopo il mancato rigore di Fermo, un altro episodio contrario all'Ancona. Il 2-1 di Seghetti, arrivato poco prima del triplice fischio, era da annullare per un evidente fallo di mano (gomito, per la precisione) dell'attaccante nativo di San Severino Marche. Nella circostanza è stato anche ammonito il tecnico dorico Gianluca Colavitto per proteste. Recupero record nel secondo tempo (9 minuti) a seguito dell'esultanza di Coli Saco che, dopo aver sbloccato il risultato, ha sferrato un calcio all'indirizzo della bandierina del corner che è poi stata riparata da due tesserati biancorossi intervenuti.



IL TABELLINO

Ancona 2 Perugia 1

ANCONA (4-3-3) Perucchini 7; Clemente 6, Cella 7, Pellizzari 7, Martina 7,5; Saco 7, Gatto 6,5 (38'st Basso sv), Paolucci 6 (13'st Nador 6); Energe 6,5 (30'st Mattioli sv), Kristoffersen 5,5 (13'st Peli 7), Cioffi 6,5 (30'st Gavioli sv) All. Colavitto 8

PERUGIA (4-3-3) Adamonis 5,5; Paz 5 (21'st Mezzoni sv), Angella 5, Vulikic 5,5, Bozzolan 5,5 (30'st Cancellieri sv); Santoro 6,5, Bartolomei 6, Kouan 5 (15'st Vazquez 6); Ricci 6 (15'st Lisi 5,5), Cudrig 5 (15'st Seghetti 6), Matos 5,5 All. Baldini 5,5

ARBITRO Rinaldi di Bassano del Grappa 5

RETI 1'st Saco, 14'st Peli, 43'st Seghetti

NOTE ammoniti Cioffi, Paolucci, Ricci, Santoro, Clemente, Colavitto angoli 4-7, recupero 1'+9', spettatori 4870 per un incasso di 29.998,53 euro. Osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'alluvione in Toscana